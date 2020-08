Schlechte Quoten: Best-of von «Sketch History» kein würdiger «heute-show»-Ersatz

Quotennews

Am späten Abend begannen beim ZDF die Quotenprobleme, ohne die «heute-show» sieht es dort freitags deutlich schlechter aus. Zur Primetime war aber auf die Krimi-Wiederholungen Verlass.

Ohne die «heute-show» sieht der späte Freitagabend im ZDF aus Quotensicht ziemlich ernüchternd aus. Die vergangenen Wochen probierten sich die Mainzer an der True-Crime-Reihe «Aufgeklärt – Spektakuläre Kriminalfälle», mit am Ende nur noch etwas über eineinhalb Millionen Zuschauern war diese allerdings kein richtiger Erfolg. In dieser Woche versuchte man sich mit einem Best-of der Sketch-Reiheüber Wasser zu halten, doch dieser Plan ging nicht auf:Mit nur 1,27 Millionen Zuschauern lief es für diese Vertretung von Oliver Welke und seinem Team noch schlechter als für die der vergangenen Wochen. Gerade einmal 6,4 Prozent Marktanteil zog das bei Allen nach sich, bei den 14- bis 49-Jährigen gab es bei 0,29 Millionen Zusehern bloß 5,6 Prozent zu holen.Den Vogel schoss dann aberab, die zweite Ausgabe des Formats hatte nur noch 0,30 Millionen Zuschauer vorzuweisen, nachdem bereits die Premiere im Juli mit 0,43 Millionen Zusehern offensichtlich nicht den Nerv des Publikums traf. Die Gesamtquote verschlechterte sich somit von 3,1 auf mickrige 2,1 Prozent.Der Start in die Primetime verlief für das ZDF hingegen gut:war trotz einer Wiederholung und trotz starker Konkurrenz durch das Europa-League-Finale bei RTL auf 3,86 Millionen Zuseher gelangt, das bedeutete den Tagessieg.gab danach auf 3,41 Millionen Zuschauer ab. Bei tollen 16,5 sowie 14,2 Prozent lagen die Marktanteile. Das Erste hatte dagegen keine Chance und verharrte mit dem Wiederaufguss vonbei mauen 11,6 Prozent Marktanteil und 2,74 Millionen Zusehern.