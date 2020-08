Bundesliga-Saison 20/21: Das sind die DAZN-Spiele

TV-News

Außerdem: Welche Matches hat Sky als Topspiel gewählt?

Die kommende Bundesligasaison wirft ihre Schatten voraus – und sie beginnt mit einer Überraschung. Obwohl geplant war, dass Bayern München im Falle einer Teilnahme am Champions-League-Finale erst am Montagabend spielt, wird der Rekordmeister jetzt doch den Startschuss gegen Schalke am Freitagabend machen. Das Spiel läuft bei DAZN und im ZDF . Sky zeigt am ersten Spieltag als Topspiel das Match Dortmund gegen Gladbach.Zudem weicht die Bundesliga in der ersten Phase der neuen Saison zwei Mal auf den Samstagabend aus. Zeitlich genau festgelegt wurden nun die ersten acht Spieltage.Hertha BSC - Eintracht Frankfurt1. FC Union Berlin - 1. FSV Mainz 05VfB Stuttgart - 1. FC KölnBayer 04 Leverkusen - FC AugsburgFC Schalke 04 - VfB StuttgartTSG Hoffenheim - 1. FC Union BerlinBorussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg (ausnahmsweise am Samstag um 20.30 Uhr)SV Werder Bremen - 1. FC KölnHertha BSC - Borussia Dortmund (ausnahmsweise am Samstag um 20.30 Uhr)FC Schalke 04 - SV Werder BremenRB Leipzig - FC Schalke 04DSC Arminia Bielefeld - FC Bayern MünchenBorussia Dortmund - FC Schalke 04Borussia Mönchengladbach - RB LeipzigBorussia Dortmund - FC Bayern MünchenEintracht Frankfurt - RB Leipzig