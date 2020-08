Wie ist es ums Kino bestellt?

Quotenmeter.FM

Eine Podcast-Diskussion mit Antje Wessels und Sidney Schering: Zwei Kinofans regen sich auf (und versuchen, Mut zu machen).

Ein vielseitiges Programm, aber leere Säle: Es ist keine gute Zeit, um ein Herz fürs Kino zu haben. Im ersten Part eines zweiteiligen Kinopodcasts bei Quotenmeter.FM sprechen Antje Wessels und Sidney Schering über Flatrate-Mentalität, Studios, die Kinos im Stich lassen, Preispolitik und gekürzte Exklusivfenster für Kinoauswertungen. Außerdem geht es um «Tenet»: Kann Christopher Nolans neuester Film begeistern und so die Massen zurück ins Kino locken?Diskussionspunkte sind darüber hinaus Disneys «Mulan»-Auswertung auf Disney+ zum Premium-Preis und die Methoden der US-Kinokette AMC, die um jeden Preis im Geschäft bleiben will. Und wie ist es eigentlich, in Zeiten von Corona ein Kino zu besuchen?