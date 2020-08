Neue Updates: So verändert sich SkyQ

Schwerpunkt

Noch schärfer, noch einfacher, noch mehr. Was Sky für die kommenden Monate plant.

Bild: Sky Die "Was habe ich verpasst?"-Funktion.

Nicht untätig war man bei Sky in Deutschland in London in den vergangenen Wochen und Monaten – am Freitag nun präsentierte der TV-Anbieter nun neue Pläne mit seiner Plattform SkyQ. So war es Fraser Stirling, der Produktchef der ganzen Gruppe, der von London aus, über die Grundgedanken der neue Produktlinie sprach und dabei betonte, dass die Updates SkyQ nun noch besser machen würden. Er versprach zudem, dass sich die Häufigkeit von kleineren Verbesserungen noch erhöhen solle. Christian Hindennach, Chief Commercial Officer, von Sky Deutschland, erklärte, dass man eine zunehmende Fragmentierung von Inhalten erkannt habe. „Um im Büro mitreden zu können, braucht man eine große Bandbreite. Alles sehr einfach zu finden, ist der Mehrwert von SkyQ.“Konkret sollen künftig Personalisierung und die Sprachsteuerung auf der Plattform eine große Rolle spielen. So kann man den SkyQ künftig auch nach Genres suchen lassen oder fragen: „Was soll ich schauen?“ Diese Frage öffnet eine neue und personalisierte Seite auf der Benutzeroberfläche, die nicht nur eine Fortsetzen-Rail enthält, sondern auch eine direkte Übersicht der beim jeweiligen Nutzer beliebtesten linearen Sender, persönliche Empfehlungen und die derzeit beliebtesten Filme oder Serien bei allen Sky-Q-Nutzern.Geplant ist auch, neue Apps hinzuzufügen. Konkret geht es dabei auch darum, die Bandbreite zu vergrößern. Neu hinzukommt die App von Play.Works, über die sich dann auf der Plattform zum Beispiel Tetris Crossy Road und Doodle Jump lässt. Weitere Apps sollen folgen, etwa Disney+ im zweiten Quartal 2020. Sportkunden, die mit Verspätung ein Fußballspiel einschalten, haben mit Beginn der kommenden Fußballsaison Mitte September die Möglichkeit die Funktion „Was habe ich verpasst?“ zu nutzen. Auf diesem Übersichtsfeld werden dem Kunden die bisher besten Szenen des Spiels präsentiert, als kleines Bild unten links läuft das Live-Bild. Sind alle Highlight-Szenen abgespielt, wechselt die Plattform automatisch in den Live-Feed. Sportkunden kommen zudem noch mehr in den Genuss von Ultra HD. Sky will nun 68 Bundesliga-Spiele ultrahochauflösend senden. Obendrauf kommt noch: Man zeigt die Montagsspiele der zweiten Liga ebenfalls in UHD.Und: Der SkyQ wird dann in der Lage sein, die Bilder in HDR wiederzugeben. Das Ultra-HD-Signal bekomme somit noch mehr Farbtiefe, Bilddetails seien noch besser zu erkennen. HDR soll zunächst im Sportbereich starten, ist später aber auch im Entertainment-Bereich geplant. Christian Hindenach erklärte: „Sky Q vereint wie kein anderer lineares Fernsehen, On Demand, Mediatheken, Apps, Streaming und komfortable Funktionalitäten auf einer gemeinsamen Plattform. Mit unserer im Juli eingeführten Preis- und Paketstruktur bieten wir Kunden außerdem mehr Flexibilität, mehr Programmauswahl und mehr denn je inklusive. Und mit den heute angekündigten Innovationen geht Sky Q noch einen Schritt weiter: mit smarteren Services, neuen Apps, einer schnelleren und komfortableren Bedienung und der bestmöglichen Bildqualität.“Das alles geht auch mit einer weiteren Programmoffensive einher. Sky hatte bereits angekündigt, vier zusätzliche Entertainment-Brands zu starten. Sky Crime mit True-Crime-Formaten, Sky Nature und Sky Documentaries mit Dokumentationen und Sky Comedy mit Inhalten zum Lachen. Programmchefin Elke Walthelm bestätigte am Freitag, dass alle vier Sender 2021 loslegen sollen. Bereits bekannt war, dass man in Deutschland binnen drei Jahren die Zahl der eigenen Original-Serien verdoppeln möchte, die komplette Gruppe strebt an, acht frische Serien pro Quartal herauszubringen.