Illner-Rückkehr sorgt prompt für Reichweitenschub

Quotennews

Der Auftakt zur neuen Staffel des ZDF-Talks war klar populärer als zuletzt «Dunja Hayali».

Sommervertretungen haben es eben nicht ganz einfach. Fünf Mal hattemit ihrem gleichnamigen Polit-Format am Donnerstagabend im ZDF Kolleginund ihren ebenfalls gleichnamigen Talk vertreten. Die Reichweiten der Hayali-Sendung lagen dabei zwischen 1,27 sowie 1,66 Millionen Zuschauern, die beste Quote holten die beiden letzten Ausstrahlungen mit je 9,1 Prozent. Nun meldete sich Illner aus dem Sommerurlaub zurück und sprach natürlich auch wieder über das Coronavirus (und den Umgang der Politik mit diesem). 2,07 Millionen Menschen schauten zu, die Gesamtquote verbesserte sich auf 11,8 Prozent. Bei den jungen Leuten generierte der Talk im Schnitt 5,2 Prozent.‘Gar auf 7,9 Prozent der Jungen kam im Anschluss, also ab 23.20 Uhr, der Talk. Die rund 80 Minuten lange Plauderrunde sicherte sich starke 13,9 Prozent Marktanteil, was einer Sehbeteiligung in Höhe von 1,47 Millionen entsprach.Zur besten Sendezeit gab es im ZDF einen Einsatz der: 3,07 Millionen Menschen verfolgten diesen im Schnitt und verhalfen dem öffentlich-rechtlichen Programm somit zu 12,5 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die gemessene Quote bei exakt fünf Prozent.