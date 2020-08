Nächste DC-Serie: «Swamp Thing» erobert Deutschland

TV-News

Die Rechte an der Superheldenserie hat sich Sky gesichert.

Im Oktober kommt der nächste Superheld nach Deutschland. Sky Atlantic wird dann die deutsche Erstausstrahlung des DC-Formatsvornehmen. «Swamp Thing» ist eine Figur von DC Comics und wurde von Autor Len Wein und Zeichner Bernie Wrighton erschaffen und trat erstmals im Jahr 1971 in einem der Comics in Erscheinung. 1982 schuf Wes Craven einen Horrorfilm namens «Das Ding aus dem Sumpf» aus dem Comic. Die neue Serie, von der es bisher zwei vom Streamingportal DC Universe bestellte Staffeln gibt, besteche durch Southern-Gothik-Charme und jeder Menge überraschenden Wendungen sowie Charakteren, die von den übernatürlichen Mächten im Umfeld der Stadt Marais verändert werden.Ausgestrahlt wird die Serie ab 9. Oktober immer freitags ab 22.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic.Neben Crystal Reed, Henderson Wade, Andy Bean, Will Patton und Derek Mears sind Virginia Madsen, Jennifer Beals und Jeryl Prescott in weiteren Rollen zu sehen. Geplant ist die Ausstrahlung von zunächst zehn rund 60 Minuten langen Episoden.