Die «Trucker Babes» kehren mit neuen Folgen zurück

Seit Jahren kann Kabel Eins am Sonntagabend mit den Frauen in ihren Sattelzügen auf gute Quoten zählen. Im September unternehmen sie einen neuen Anlauf.

Seit 2017 sind dieeine große Erfolgsgeschichte für Kabel Eins, aus der schon zwei Ableger, dieund, hervor gekommen sind. Doch keiner von ihnen war bisher so erfolgreich wie die «400 PS in Frauenhand» und so dürfen die Mädels mit ihren LKWs auch in ein paar Wochen wieder am Sonntagabend zur besten Sendezeit ran. Mit neuen Folgen gehen die «Trucker Babes» am 6. September in die inzwischen sechste Runde. Auf dem gewohnten Sendeplatz gibt es jede Woche eine neue Episode.Solange die «Trucker Babes» weiter so erfolgreich bleiben, ist alle paar Monate mit neuen Folgen zu rechnen. Zuletzt durften sie im Januar mit neuem Material aus der fünften Staffel ran. Direkt zum Einstand freuten sie sich zu Beginn des Jahres über sehr starke 7,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und bestätigten, dass sie es auch 2020 noch drauf haben. Auch wenn die Einschaltquoten in der Folge merklich zurückgingen, bewegte sich die Reality-TV-Doku stehts um den Senderschnitt mit vereinzelten Ausreißern nach oben. Zum Ende der Staffel verabschiedete man sich mit schönen 6,5 Prozent beim werberelevanten Publikum. Bei Kabel Eins kann man mit den «Trucker Babes» also weiter auf eine sichere Bank zählen.In der sechsten Staffel muss die gebürtige Thüringerin Jana zu Beginn der neuen Folgen ür ihre anstehende Tour raus aus dem stressigen Hamburger Hafen und über 270 Kilometer nach Magdeburg fahren. Quarzplatten sollen in einen Überseecontainer verladen werden - eigentlich ein Routinejob, doch Jana macht ihrem Ruf als Chaos-Queen auf dem Hin- und Rückweg wieder einmal alle Ehre. Währenddessen muss Sabrina zu einem Fotoshooting. Dafür lässt sie sich die Haare und ihr Make-up vom Friseur stylen. Bettina startet derweil ihren Arbeitstag mitten in der Nacht.