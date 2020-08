WDR: Björn Freitag und Frank Buchholz kochen im Ruhrgebiet

TV-News

Beim WDR ist wieder Zeit für «Lecker an Bord». Gekocht wird in einer Outdoor-Küche.

Mit ihrem Skipper Heinz-Dieter Fröse und dessen selbstgebauten Hausboot "unaone" erkunden die beiden Spitzenköche Björn Freitag und Frank Buchholz im WDR bald das Herz des Ruhrgebiets: Es steht eine neue Staffelan. Darin kochen Björn Freitag und Frank Buchholz im Ruhrgebiet in einer Outdoor-Küche. Die neue sechsteilige Staffel derWDR-Reihe ist ab 24. August 2020 um 20.15 Uhr im WDR Fernsehen und in der Mediathek zu sehen.Die Reise geht von Gelsenkirchen und führt auf dem Rhein-Herne-Kanal über Oberhausen nach Duisburg in den größten Binnenhafen der Welt. Die Ruhr bringt das Trio schließlich über Mülheim und Kettwig zum großen Finale an den idyllischen Baldeneysee.Auf ihrer kulinarischen "Route der Industriekultur" treffen die Top-Köche Menschen, die für gute Lebensmittel alles geben – vom Familienbetrieb zur solidarischen Landwirtschaft. Zurück auf dem Hausboot, wird in der neuen Outdoor-Küche das Essen zubereitet - von Meisterhand gemacht und trotzdem bodenständig und nachkochbar. Nach dem Motto: "Einfach, regional und wie immer köstlich!"