«Promi Big Brother»: Dieser Kuppel- und Spielshow-Kandidat zieht ins Haus

Vermischtes

Bekannt ist er unter anderem aus «Prince Charming».

Nach den freiwilligen Auszügen von Senay Gueler und Jenny Frankhauser füllt der große Bruder in der laufenden Staffel der Sat.1-Showdas Märchenland wieder auf. Im Rahmen der vergangenen Freitag gezeigten Liveshow zog Alessia Herren, Tochter von Schauspieler Willi, in die Fernseh-WG. Auch am Montagabend wird ein Neuzugang beitreten, wie Sat.1 und die Produktionsfirma Endemol Shine Germany bekanntgaben. Es handelt sich dabei um Aaron Königs.Wer ihn nicht kennt: Königs wurde bekannt durch die bei TV Now und VOX gezeigte Kuppelshow– hier war er einer der Kandidaten. Kurz danach mischte er bei der bis dato einzigen Staffel von Sat.1-mit, ebenfalls als Kandidat.Die laufende «Promi Big Brother»-Staffel ist noch bis Ende der kommenden Woche in Sat.1 zu sehen. Dem Sieger winken 100.000 Euro Preisgeld.