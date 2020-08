«Immer wieder sonntags» mit bester Quote

Quotennews

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurde ein guter Marktanteil ermittelt.

Noch bis Ende August meldet sich Stefan Mross mit seiner Sendungaus dem Europapark Rust. Die zweistündige Sendung erreichte am Sonntag ab 10.00 Uhr im Durchschnitt 1,59 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 17,6 Prozent. Keine einzige der bisherigen 13 anderen Episoden in diesem Jahr war erfolgreicher. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich Mross 0,20 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 7,7 Prozent. Nur am 19. Juli lief es mit 0,22 Millionen Zuschauer und 8,3 Prozent erfolgreicher.Im Anschluss schalteten die Zuschauer aus. Derkam um 12.05 Uhr auf lediglich 0,87 Millionen Zuschauer und 7,9 Prozent, bei den jungen Zuschauern fuhr man 4,8 Prozent Marktanteil ein. Aber auch zahlreiche andere Formate kamen unter die Räder: Eine Dokumentation über diebrachte dem Ersten ab 13.15 Uhr nur 0,74 Millionen Zuschauer, bei den jungen Zuschauern fuhr man 4,8 Prozent Marktanteil ein. Das Boulevardmagazinholte um 17.00 Uhr nur 9,7 Prozent bei allen sowie 3,2 Prozent bei den jungen Leuten.Derstürzte um 18.05 Uhr auf 0,91 Millionen Zuschauer. Das Interview mit Grünen-Chef Robert Habeck sorgte für 6,1 Prozent, 0,09 Millionen junge Zuschauer wurden erreicht. Der Marktanteil lag bei enttäuschenden 2,6 Prozent.