MTV versinkt in 90er-Nostalgie

Zurück in die Blütezeit der Pop-Musikvideos: Zwei Wochen lang spielt MTV komplett nur Musikvideos der 1990er-Jahre!

MTV stürzt zurück in andere Zeiten: Ab dem 22. August 2020 wirft MTV sein komplettes Programm auf den Kopf und wird noch bis zum 6. September von morgens bis abends nur Musikvideos aus den 90ern zeigen. Von Britney Spears und den Spice Girls über No Doubt bis Metallica ...Das passiert nicht einfach aus einer spontanen Laune der Senderführung heraus, sondern dient als PR-Aktion anlässlich des Starts der neuen Musikshow. Das Format startet am 7. September 2020 und wird dann stets montags bis freitags immer ab 16 Uhr eine große Dosis 90er-Nostalgie abfeuern.Über das neue Format schreibt MTV: "Bei «MTV Back for Good» kommt jedes 90s-Kid, ob jung oder alt, auf seine Kosten, denn die 1990er Jahre sind selbst nach 20 Jahren noch allgegenwärtig und feiern als eines der popkulturell beliebtesten Jahrzehnte regelmäßig ein Revival. Die neue Show «MTV Back for Good» ist eine Hommage an das Jahrzehnt, in dem MTV zur Kultmarke avancierte und bis heute Mode, Musik und Filmemacher*innen inspiriert."