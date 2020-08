ProSieben Maxx krallt sich «Ghosted»

TV-News

Die «Akte X»-Parodie kommt am Sitcomabend des Senders unter.

Frische US-Serienware wird der Männersender ProSieben Maxx zum Start der Fernsehsaison 20/21 ins Line-Up nehmen. Anstelle des aktuell mittwochs um 21.35 Uhr gezeigten(landete in den vergangenen fünf Wochen immer bei entweder 1,1 oder 1,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe), wird ab September die US-Sitcomzu sehen sein. Der Sendestart erfolgt am 2. September.Adam Scott sowie Craig Robinson spielen darin tragende Rollen. Die geheime Einrichtung Bureau Underground unter der Leitung von Ava Lafrey kümmert sich im Verborgenen um Ermittlungen im Bereich paranormaler Ereignisse. Aufgabe der Regierungsorganisation ist es, die gesamte Welt vor übernatürlichem Schaden zu bewahren. In dem einstigen Professor Max und dem Sicherheitsmitarbeiter Leroy glaubt Lafrey, die richtigen Agenten zur Komplettierung ihres Teams gefunden zu haben. Sie lässt die beiden kidnappen und bietet ihnen den Job ihres Lebens an. In den USA war in Zusammenhang mit der Serie gerne von einer Parodie auf «Akte X» die Rede.ProSieben Maxx zeigt 16 Folgen. Mehr stehen auch nicht zur Verfügung. US-Sender hatte im Sommer 2018 bekanntgegeben, dass man keine zweite Staffel ordern wolle.