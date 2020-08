Sat.1 verspricht Spektakel: Sender lässt Puppen singen

TV-News

Da tanzen die Puppen nicht, sie singen – am Mittwochnachmittag hat der in München ansässige Fernsehsender eine neue Primetime-Show vorgestellt, die live von Endemol Shine Germany in Köln umgesetzt wird.

Das deutsche Fernsehen entdeckt seine wilden Formate – und ein genau solches plant auch Sat.1 in diesem Herbst. In Rahmen einer Info-Veranstaltung hat der Sender bekanntgegeben, dass man im Spätherbst vier Folgen des Live-Formatszeigen möchte. Endemol Shine Germany produziert jeweils live. In der neuen Primetime-Show singen einzigartige und eigenwillige Puppen-Charaktere mit Promis im Duett. Sechs stimmgewaltige Plüsch-Charaktere nehmen sich der Promis an und stellen sich gemeinsam der Herausforderung, Woche für Woche die Zuschauer mit fantastischen Performances zu bezaubern. Die Duette werden von einer dreiköpfigen Jury bewertet, am Ende jeder Sendung entscheiden die Zuschauer, welches Duett den Wettbewerb verlassen muss und wählen somit im Finale das beste Duett zum Sieger.Zwei Jury-Plätze sind schon besetzt. Einen nimmt der aus «Der Bergdoktor» bekannte Schauspieler Hans Sigl ein, den anderen Sängerin Sarah Lombardi, die für Sat.1 zuletzt schon «United Voices» co-moderierte. Sarah Lombardi: „So lustig und süß manche Puppen-Charaktere auch aussehen mögen, so ernst nehmen sie alle den Wettbewerb. Und das tun wir Jury-Mitglieder auch. Ich weiß genau, wie schwer es ist, vor einer Jury zu performen. Ich hoffe, dass ich den Duetten deswegen außer einer fairen Bewertung auch ein paar Tipps für die kommenden Auftritte geben kann. Denn: Ich will mich in dieser Show in jedem Fall verzaubern lassen.“Und wer nimmt das Mikro in die Hand, um zu singen? Teilnehmerin steht bereits fest. Plüsch-Diva Montserrat Cabernet wurde für die Show gewonnen. Die gestandene Musikerin sieht sich als Weltstar und hat neben einer mehr als gesunden Selbsteinschätzung auch entsprechende Ambitionen: „Sie könnten mir einen talentfreien Tölpel ans Bein binden und wir würden gewinnen!“