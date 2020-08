Primetime-Check

Wie erfolgreich war «Wer weiß denn sowas XXL» mit einer älteren Ausgabe am Samstagabend? Wie lief es für die Krimis und Filme im Gegenprogramm? Dies und mehr im Primetime-Check …

Der ZDF-Krimihat am Samstagabend die meisten älteren Zuschauer unterhalten: 3,81 Millionen Zuseher ab drei Jahren sorgten für 18,2 Prozent Marktanteil. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es angesichts von 0,43 Millionen Zusehern und 8,6 Prozent ganz gut.hat dem Ersten den Sieg beim jungen Publikum beschert: 0,60 Millionen Zuschauer führten zu 11,7 Prozent Marktanteil. Insgesamt lief es mit 3,07 Millionen Zuschauern und 15,0 Prozent Marktanteil ebenfalls ansehnlich. Schwach performte hingegen RTL, wolediglich 9,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verbucht hatte. Nur 0,45 Millionen Umworbene schauten zu. Insgesamt brachten 1,10 Millionen Zuseher ab drei Jahren nur 5,2 Prozent Marktanteil ein.Nicht herausragend, aber immerhin auf Senderschnitt-Niveau schnittbei Sat.1 ab: 8,7 Prozent Marktanteil waren damit zu holen, insgesamt haben 0,83 Millionen Menschen zugesehen.besserte sich danach zwar auf 11,7 Prozent, blieb von Negativrekorden aber nicht verschont ( wir berichteten ). ProSieben hat ernüchternde Ergebnisse mitundhinnehmen müssen, die Quoten bei den Werberelevanten beliefen sich auf sehr maue 7,6 und 7,3 Prozent. 0,69 Millionen Zuschauer sahen zunächst zu, dann 0,72 Millionen. VOX hat mit seinen zwei Filmenundnur 5,5 und 3,7 Prozent erzielt, die Gesamt-Zuschauerzahlen beliefen sich auf 0,73 Millionen und 0,45 Millionen.Freuen darf sich hingegen RTLZWEI , wo die Dokuan Fahrt aufgenommen hat. 7,5 und 6,7 Prozent betrugen die Zielgruppen-Werte diesmal, deutlich mehr als in der Vorwoche war das. 0,58 Millionen Zuseher ab drei Jahren interessierte die erste Wiederholung, 0,62 Millionen die zweite. Kabel Eins hat mit dem Marathon vonnicht unbedingt gut von sich reden gemacht, die Quoten lagen zwischen 3,0 und 4,9 Prozent. Die Sehbeteiligungen stiegen dabei immerhin Stück für Stück an, von zuerst 0,57 Millionen über 0,62 Millionen und 0,75 Millionen auf schlussendlich 0,79 Millionen. Erst nach Mitternacht zogen die Zielgruppen-Marktanteile dann übrigens mit denselben Wiederholungen auf zufriedenstellende 7,4 bis 9,4 Prozent an.