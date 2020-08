Bühnenprogramme bei RTL im einstelligen Bereich

Quotennews

Mit den Ehrlich Brothers und Faisal Kawusi hat RTL kein Quotenglück gehabt. Die «Formel 1» hat tagsüber für zweistellige Werte gesorgt.

Dass 0,60 Millionen junge Zuschauer bereits für den Primetime-Sieg beim jungen Publikum ausgereicht haben, spricht Bände. Dementsprechend war für die anderen Sender ab 20.15 Uhr nicht allzu viel zu holen, so auch für RTL:hatte bloß einen Zielgruppen-Marktanteil in Höhe von 9,0 Prozent vorzuweisen, mehr als 0,45 Millionen Werberelevante konnten sich hierfür nicht begeistern.Insgesamt sah es mit 1,10 Millionen Zuschauern und 5,2 Prozent kaum besser aus. Die Erstausstrahlung vor knapp vier Jahren hatte noch 3,14 Millionen Zuschauer, lief jedoch auch Mitte September und am späten Abend nach dem quotenträchtigen «Supertalent».hatte mit 6,5 Prozent Marktanteil noch schlechtere Karten, auf 0,31 Millionen sackte die Zuschauerzahl bei den Umworbenen und auf 0,57 Millionen beim Gesamtpublikum. Die nächtlichen Wiederholungen beider Bühnenprogramme waren dann auch nur für 5,7 bzw. 5,6 Prozent Marktanteil gut.Einen schönen Achtungserfolg konnte derweil der MDR dank Florian Silbereisen verbuchen:hat bundesweit 7,7 Prozent Marktanteil bei allen Fernsehenden verzeichnet, 1,61 Millionen Zuschauer waren für die Musikshow zu haben – das war viel mehr, als für RTL drin war und reichte in der Primetime für Platz 3 beim Gesamtpublikum.Immerhin auf diewar am Nachmittag Verlass bei RTL: Das Qualifying aus Silverstone hat zwar nicht wie in den vergangenen Wochen die 20-Prozent-Marke geknackt, lief mit 16,0 Prozent aber trotzdem beeindruckend. 0,50 Millionen junge Zuseher waren mit von der Partie, insgesamt schalteten 2,05 Millionen Menschen ab 15 Uhr ein.