Kein großer Erfolg für die Tragikomödie «Zimmer mit Stall» im Ersten

Quotennews

Die Erstausstrahlung des Films lief noch mit deutlich höheren Einschaltquoten. Und auch RTL kam am Freitagabend nur auf ein eher mäßiges Ergebnis.



Das Erste startete mit einer Wiederholung der Heimattragikomödiein die Primetime und überzeigte 2,60 Millionen Fernsende von seinem Programm. Dies reichte für einen guten Marktanteil von 11,8 Prozent. Nur 0,27 Millionen der jüngeren Zuschauer ließen sich jedoch für den Film begeistern und brachten annehmbare 5,1 Prozent aufs Papier. Die Erstausstrahlung dieses zweiten Teils der Filmreihe am 7. Juni 2019 hatte damals 4,66 Millionen Zusehende überzeugt und einen herausragenden Marktanteil von 18,0 Prozent eingefahren. Bei einem Publikum von 0,61 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren mehr als doppelt so viele Jüngere vertreten gewesen, die eine hohe Quote von 8,7 Prozent zustande gebracht hatten.Ab 21.45 Uhr schauten sich 2,39 Millionen sowie 0,34 Millionen Jüngere diean und verbuchten solide 11,0 beziehungsweise 6,0 Prozent. Für eine Wiederholung vomab 22.15 Uhr sank die Reichweite auf 1,85 Millionen Krimifans und ab 23.45 Uhr ließen sich nur noch 0,76 Millionen fürbegeistern. Die Sehbeteiligung fiel hier von soliden 10,4 auf akzeptable 8,4 Prozent. Im Laufe der beiden Sendungen sank die Zuschauerzahl der jüngeren Fernsehenden von 0,17 auf 0,08 Millionen und es kamen nur miese Marktanteile von 3,5 und 2,8 Prozent zustande.RTL zeigteund begeisterte damit 1,50 Millionen Zuschauer. Hier erzielte der Sender einen soliden Marktanteil von 7,2 Prozent. Die 0,63 Millionen Werberelevanten kamen mit einer Quote von 11,9 Prozent nah an den üblichen Senderschnitt ran. Ab 23.15 Uhr schalteten noch 0,66 Millionen Fernsende zur Comedy-Showein und kamen auf maue 4,8 Prozent. In der Zielgruppe verbuchten 0,33 Millionen Umworbene zumindest annehmbare 8,2 Prozent Marktanteil.