Das-Erste-Vormittag: «Meister des Alltags» wird abgestraft

Quotennews

Die Alex-Bommes-Quizshow «Gefragt – gejagt», zu sehen im Vorabendprogramm des Senders, funktionierte dafür ganz wunderbar.

Schlechte Werte für den Vormittag des Ersten Deutschen Fernsehens: Der Programmanbieter landete am Donnerstag ab 10.45 Uhr während der Ausstrahlung der halbstündigen Rateshowbei gerade einmal 1,1 Prozent Marktanteil der 14- bis 49-Jährigen. Nur fünf Ausgaben der Show liefen in diesem Jahr auf diesem Sendeplatz schlechter – zuletzt übrigens Anfang Juli. 0,26 Millionen Leute ab drei Jahren schalteten am Donnerstag ein – ein niedrigerer Wert wurde 2020 noch nicht gemessen. Zuvor hatte eine-Wiederholung ebenfalls 0,26 Millionen Menschen vor den Geräten versammelt. Bei den Jungen lag die ermittelte Quote bei 2,9 Prozent. Insgesamt holten Serie und Quiz 5,5 und 5,2 Prozent Marktanteil, also wenig ruhmreiche Werte.Stark unterwegs war dafür das Vorabend-Quizmit Alex Bommes um 18 Uhr. 15,9 Prozent Marktanteil wurden insgesamt erreicht, die Sehbeteiligung bei allen lag bei 2,17 Millionen. Bei den jungen Leuten kam die Produktion aus Hamburg auf schöne 10,7 Prozent. Das war zugleich der beste Vorabendwert des Formats in diesem Jahr.«In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte», das auch um 18.50 Uhr mit einer alten Folge zu sehen war, hielt die starken Werte nicht – die Saxonia-Produktion fiel bei den Jungen auf fünfeinhalb Prozent Marktanteil. 1,47 Millionen Menschen schauten die in Erfurt spielende Produktion im Schnitt an.