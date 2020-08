Pocher bleibt weekly: RTL bestellt weitere «Gefährlich ehrlich»-Folgen

TV-News

Fernsehsender RTL plant weitere Abenteuer mit Comedian Oliver Pocher. Die donnerstags in der 23-Uhr-Stunde ausgestrahlte Late-Night-Showbekommt eine dritte Staffel spendiert. Nachdem sich schon die zweite Staffel an die erste Runde anschloss, geht es auch diesmal nahtlos weiter. Staffel drei beginnt offiziell am letzten August-Donnerstag. Geplant ist die Ausstrahlung von zehn weiteren Episoden. Der wöchentliche Pocher-Nachschub ist damit bis Ende Oktober gesichert."Wir freuen uns sehr, mit ‚gefährlich ehrlich‘ in die dritte Staffel zu starten und sind selber gespannt, was in den kommenden Wochen alles auf uns zukommt. Amira und Olli machen das toll, die Show ist neu, topaktuell und kommt super beim Publikum an - was will man mehr?!", so Markus Küttner, RTL-Bereichsleiter Unterhaltung / Daytime.Oliver Pocher: "Wir haben in Rekordzeit eine neue Late Night etabliert, in der wir alles machen dürfen, was uns Spaß macht. Danke RTL! Ich plane die Show jetzt einfach mal bis zur Rente ein." Nach RTL-Angaben liegt der Zielgruppen-Quotenschnitt des Late-Night-Formats derzeit bei 11,9 Prozent der 14- bis 49-Jährigen. Neben Oliver Pocher bleibt auch seine Frau Amira fester Bestandteil der Show.Das Thema Late-Night wird bei der RTL-Gruppe ohnehin stark angegangen. Stefan Raab entwickelt derzeit eine neue Late-Night-Show für den Streamingdienst TV Now.