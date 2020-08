Detlev Bucks «Felix Krull» ist im Kasten

Kino-News

Die Thomas-Mann-Produktion wurde von Daniel Kehlmann verfasst und wartet mit Jannis Niewöhner sowie Liv Lisa Fries im Cast auf.

Der Cast Jannis Niewöhner

Liv Lisa Fries

David Kross

Joachim Król

Maria Furtwängler

Désirée Nosbusch

Nicholas Ofczarek

Anian Zollner

Dominique Horwitz

Martin Wuttke

Harriet Herbig-Matten

Christian Friedel

Annette Frier

Charly Hübner

Heinrich Schafmeister

Die schon länger für einen Kinostart im Februar 2021 angekündigte Thomas-Mann-Verfilmunghat es geschafft: Kürzlich fiel die letzte Klappe und somit beginnt für Regisseur Detlev Buck die Postproduktion. Gedreht wurde die Neuverfilmung des Romanklassikers in den Bavaria Filmstudios sowie an zahlreichen Schauplätzen in Bayern, NRW und Portugal.Nach einem Drehbuch des berühmten Schriftstellers Daniel Kehlmann («Die Vermessung der Welt») die Geschichte des charmanten, aber leicht amoralischen Felix Krull. Der attraktive, junge Mann aus gutbürgerlichem Haus hat seine Verwandlungskünste und Rollenspiele seit frühestem Kindesalter perfektioniert. Als sich ihm die Möglichkeit eröffnet, als Liftboy in einem Pariser Luxushotel zu arbeiten, zögert er nicht lange, sein altes Leben hinter sich zu lassen. Dort im Hotel passt sich Felix allen Gegebenheiten gekonnt an. steigt rasch auf und bringt vor allem die weiblichen Gäste um den Verstand …Produzent Markus Zimmer erläutert in einem Pressestatement die Notwendigkeit, den Klassiker der Weltliteratur endlich neu zu verfilmen: "Thomas Manns Felix Krull ist eine seiner populärsten und zeitlos-aktuellsten Figuren, deren Charme und Humor nach wie vor Leser und Theaterzuschauer begeistern. Eine Neuverfilmung fürs Kino war längst überfällig und wir freuen uns, hierfür von der Regie über den Drehbuchautor bis hin zur Besetzung ein unvergleichliches Staraufgebot präsentieren zu können."