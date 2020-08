«Die! Herz! Schlag! Show!» fällt zum Finale erstmals unter Senderschnitt

Quotennews

Die Reichweite blieb gegenüber der Vorwoche jedoch nahezu unverändert.

Die vierte und somit erst einmal letzte Episode von ProSiebens neuer Unterhaltungssendunglief am Montagabend zur besten Sendezeit. Der Münchner Sender kam damit auf 1,11 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und hielt somit das Ergebnis der Vorwoche nahezu. Sieben Tage zuvor wurden noch 1,12 Millionen Fans erreicht. Bei den klassisch Umworbenen gingen ebenfalls rund 10.000 Leute verloren, die Reichweite lag diesmal noch bei rund 630.000. Das hatte zugleich aber zur Folge, dass der Zielgruppen-Marktanteil auf 8,9 Prozent fiel und somit erstmals in dieser Staffel leicht unterhalb der Sendernorm lag.Anschließend erreichteim Re-Run noch genau acht Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die bis tief in die Nacht dauernde Joko&Klaas-Produktion wurde von rund 400.000 Fans gesehen.Am ProSieben-Vorabend machte derweil das um 19.05 Uhr gestartete Magazineine recht gute Figur. Die rund 70 Minuten lange Wissenssendung punktete zum Wochenstart mit genau elf Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. 0,92 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die ProSieben-Eigenproduktion.