Primetime-Check

Wie lief es für die Comedy-Bühnenprogramme von Sascha Grammel und Martin Rütter bei RTL? Welche Werte hat ein «Stralsund»-Krimi im Zweiten erzielt? Dies und mehr im Primetime-Check …

RTL hat den Samstagabend in der umworbenen Zielgruppe gewonnen:hat 14,9 Prozent Marktanteil verbucht, 0,73 Millionen junge Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren waren hierfür zugegen. 2,39 Millionen Zuseher waren insgesamt mit von der Partie, was auch hier tollen 11,0 Prozent Marktanteil entsprach.hat anschließend noch gute 12,4 Prozent bei den Umworbenen geholt, die Sehbeteiligung ging auf 1,61 Millionen zurück. Das ZDF hat beim Gesamtpublikum mit einem älterengesiegt: Aus 4,18 Millionen Zusehern resultierten schöne 19,2 Prozent Marktanteil, 6,6 Prozent standen bei den 14- bis 49-Jährigen auf dem Zettel. Das Erste hat die Komödieerneut gezeigt und damit 3,10 Millionen Zuschauer unterhalten. Das mündete in 14,2 Prozent Marktanteil bei Allen und 6,5 Prozent bei den Jüngeren.ProSieben war die Nummer 2 in der Zielgruppe: Das Filmdramabrachte es hier auf 10,8 Prozent Marktanteil. 0,54 Millionen jüngere Zuschauer waren anwesend, insgesamt belief sich die Reichweite auf 0,93 Millionen. Sat.1 hatausgekramt und damit solide 9,5 Prozent Marktanteil verzeichnet. Mit insgesamt 1,08 Millionen Zuschauern lief es für Will Smith besser als für Sandra Bullock, 0,47 Millionen Werberelevante mischten sich darunter. Der-Marathon bei Kabel Eins hat erst mit der letzten Folge richtig überzeugen können, 5,8 Prozent Marktanteil standen für die Episode um 22.15 Uhr zu Buche. Davor wurden 4,6 sowie 4,2 Prozent ausgewiesen. Von 0,53 Millionen über 0,59 Millionen besserte sich die absolute Zuschauerzahl auf schlussendlich 0,78 Millionen.VOX hat sich thematisch einen ganzen Abend lang dem Down-Syndrom gewidmet, das Publikum honorierte diesen Mut mit guten Quoten:hatte 8,7 Prozent Marktanteil vorzuweisen. 0,72 Millionen Zuschauer ab drei Jahren interessierten sich für das Thema, 0,40 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. RTLZWEI beschäftigte sich derweil mit übergewichtigen Menschen:brachte es auf passable 5,7 und 5,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. 0,47 Millionen Zuseher hatte die erste Ausgabe, 0,56 Millionen die zweite.