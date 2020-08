Best-of der «Greatnightshow» kommt bei Sat.1 unter die Räder

Quotennews

Highlights der Sendung mit Luke Mockridge waren am Freitagabend wenig gefragt, auch «Genial daneben - Das Quiz» machte am Vorabend wieder Probleme. Derweil sicherte sich RTL die Marktführung in der Primetime und den Tagessieg am Vorabend.

Sat.1 hat am Freitagabend ein Best-of vonausgestrahlt und damit schlechte Quoten eingefahren. Eine Woche vor dem Start der neuen Staffel von «Promi Big Brother» verfolgten die dreistündige Primetime-Sendung nur 0,47 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was für den Bällchensender mit miesen 2,3 Prozent bei allen einherging. In der Zielgruppe lief es kaum besser, hier führten 250.000 Interessenten zu schwachen 5,3 Prozent. Zum Vergleich: Für die Erstausstrahlungen der «Greatnightshow» hatten im vergangenen Herbst im Schnitt mehr als doppelt so viele Menschen eingeschaltet, die Quote bei den Jüngeren kletterte damals auf bis zu 12,8 Prozent.Davon blieb Sat.1 am Freitagabend weit entfernt - auch wenn sich Lukes Vater Bill Mockridge am späten Abend gegen 23.15 Uhr steigern konnte. Seinhielt die Reichweite beim jungen Publikum trotz der späten Startzeit stabil, was die Quote auf immerhin 6,9 Prozent ansteigen ließ. Unter dem Senderschnitt lag das Format damit aber unverändert, insgesamt schalteten 0,43 Millionen Zuschauer und schwache 3,2 Prozent ein.Damit unterlag «Mord mit Ansage» im direkten Impro-Comedy-Duell nicht zuletzt auchbei RTL , das nach 23 Uhr noch 0,87 Millionen Zuschauer vom Schlafengehen abhielt. Beim jungen Publikum stieg die Quote in der Folge auf solide 11,3 Prozent, bei allen blieb RTL angesichts von 6,5 Prozent hingegen knapp unterdurchschnittlich. Dafür habenzum Start in die Primetime ordentliche acht Prozent bei allen und gute 13,8 Prozent in der Zielgruppe geholt und RTL damit die Marktführung beschert.Den Tagessieg bei den 14- bis 49-Jährigen hatte sich allerdings schon am Vorabendgeschnappt, das bei RTL am Freitag auf 15,6 Prozent der Jüngeren bei 0,68 Millionen 14- bis 49-Jährigen gelangte. Insgesamt schalteten für die Daily-Soap 1,95 Millionen Zuschauer und 10,2 Prozent ein. Zum Vergleich: Sat.1 erreichte im Gegenprogramm mitzu diesem Zeitpunkt nur rund ein Drittel der Zuschauer, 0,63 Millionen an der Zahl. Mit 3,1 Prozent bei den Jüngeren holte das Vorabend-Format den schwächsten Wert seit knapp zwei Monaten.