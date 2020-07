Auf RTL Passion wird ab September gedatet

TV-News

Der Kuschelsender stellt sich neu auf: Mit einem wöchentlichen Reality-Dating-Abend vollzieht RTL Passion eine strategische Neuausrichtung.

RTL Passion verändert sich: Der Pay-TV-Sender, der bisher einen klaren Schwerpunkt auf romantische Serien und Filme gelegt hat, hat sich die Erstausstrahlungsrechte für die US-Version vonsowie für die britische Variante vongesichert. Denn ab September baut der Bezahlkanal den Freitagabend zum Reality-Dating-Abend um. Los geht es am 11. September, wenn die US-Fassung von «Paradise Hotel» stets zur besten Sendezeit in Doppelfolgen an den Start geht.Ab dem 23. Oktober geht es wöchentlich mit den Deutschlandpremieren aller vier Staffeln von «Naked Attraction UK» weiter. Wie RTL Passion bekannt gibt, werden freitags noch weitere Reality-Dating-Formate folgen. Denn die neue Dating-Programmsäule soll im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung von RTL Passion fest etabliert werden. Der Sender hofft, somit "jünger, frecher und provokanter" zu wirken.Oliver Schablitzki, Executive Vice President Multichannel bei der Mediengruppe RTL Deutschland, sagt über die Reduktion fiktionaler Inhalte und den Weg hin zu importierten Dating-Reality-Inhalten: "Wir haben in den letzten Jahren einen starken Trend hin zu Dating-Formaten erlebt und die Begeisterung ist nach wie vor groß. Bei RTL Passion wollen wir den Horizont von unseren deutschen Eigenproduktionen zu internationalen Vorbildern erweitern und den Zuschauern damit noch mehr Unterhaltung und Dramen liefern."