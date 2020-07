«Friesland» räumt ab

Quotennews

ZDFneo erreichte viele Menschen mit «Friesland». Nitro überzeugte zudem am Dienstag mit einem «Karate Kid»-Abend.

Am Dienstagabend lief es für ZDFneo super:lockte zur besten Sendezeit 2,18 Millionen Menschen zum öffentlich-rechtlichen Digitalsender. Das mündete in sehr starke 8,1 Prozent Marktanteil insgesamt, Damit überholte ZDFneo zur besten Sendezeit sämtliche Privatsender. Ab 21.45 Uhr sah es auf fürspitze aus.1,69 Millionen Krimifans genügten für eine Sehbeteiligung in der Höhe von 8,0 Prozent. Der Tagesmarktanteil von ZDFneo belief sich beim Gesamtpublikum auf 4,1 Prozent, womit ZDFneo unter anderem Kabel Eins, ProSieben und RTLZWEI hinter sich gelassen hat.Nitro punktete am Dienstag wiederum mit einem-Abend. Zur besten Sendezeit kamen 0,50 Millionen Fernsehende zusammen, Teil II folgte mit 0,38 Millionen, der dritte Part erreichte ab 0.30 Uhr 0,25 Millionen Filmfans. Bei den Umworbenen kamen sehr gute 2,6, hervorragende 4,5 und sensationelle 7,4 Prozent Marktanteil zustande.