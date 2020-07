Doppelspitze in den deutschen Kinocharts

Einspielergebnisse

Nach Umsatz hat Russell Crowe die Nase vorn, nach verkauften Eintrittskarten die «Mighty Pups» der «Paw Patrol».

Es sind weiterhin Familien, die die Kinos in der Bundesrepublik über Wasser halten: Am zurückliegenden Wochenende wurden etwa 32.000 Eintrittskarten für den Vorschul-Animationsspaßgelöst, womit der Film die Chartspitze nach verkauften Tickets ergattert. Auf Rang zwei landet der ebenfalls an ein junges Publikum gerichtete Animationsfilm(etwa 24.000 Ticketverkäufe). Aber auch Actionfans entdecken die Lichtspielhäuser für sich wieder:mit Russell Crowe brachte es am Wochenende auf rund 22.000 Interessenten. Das bedeutet Rang drei in den Kinocharts, geht man nach verkauften Karten. Geht man nach Umsatz, ist «Unhinged – Außer Kontrolle» aufgrund des ausbleibenden Kinderrabatts sogar die Nummer eins der deutschen Charts.Den Rest der Top Five füllen übrigens(rund 18.000 Ticketverkäufe) und(rund 13.000) aus. Zahlen, die dringend besser werden müssen, wollen sich die deutschen Lichtspielhäuser weiter Hoffnungen auf eine Zukunft machen. Mit der festen Ansage, dass Christopher Nolans «Tenet» Ende August anlaufen wird, hat der Hollywood-Gigant Warner Bros. den Kinos nun immerhin einen potentiellen Hit in Aussicht gestellt Auch der Disney-Konzern macht den Kinos Hoffnung und verspricht, den wahnsinnig oft verschobenen Marvel-Gruselfilm «The New Mutants» im August zu starten . Bis dahin können Filmfans ja mal bislang untergegangenen, gelungenen Filmen eine Chance geben, wie dem ungewöhnlichen Biopic «Marie Curie – Elemente des Lebens», dem atmosphärischen und stark aussehenden Schauermärchen «Gretel & Hänsel» oder den Arthouse-Glanzstücken «Berlin Alexanderplatz» und «Undine».