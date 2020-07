ABC festigt die Spitzenposition am Sonntagabend trotz Reruns

US-Quoten

Vom prall gefüllten Wiederholungsprogramm der großen Networks sind die ABC-Gameshows momentan noch mit Abstand die Beliebtesten.

Zum zweiten Mal hintereinander zeigte ABC von seinen Gameshows nur Wiederholungen und zum zweiten Mal ging der Plan auf. Die Reruns waren erneut gut bis sehr gut gefragt und gaben über den kompletten Abend in der klassischen Zielgruppe den Ton an. Den Anfang machtemit einem hervorragendem Rating von 0,6 Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen. Insgesamt waren zur besten Sendezeit 4,38 Millionen Fernsehzuschauer dabei. Davon bleiben immerhin 3,13 Millionen fürdran. Im Vergleich zur Vorwoche verbesserte sich die alte Ausgabe um 0,1 Prozentpunkte auf starke 0,5 Prozent.schloss den Abend mit durchschnittlichen 0,3 Prozent bei den Umworbenen und insgesamt 2,40 Millionen Zusehern.Nach einer neuen Ausgabe vonam späten Vorabend, die noch eine Reichweite von 6,46 Millionen Zuschauern gebündelt hatte, überzeugte ein Rerun vonnur 2,03 Millionen Interessierte. Das Zielgruppen-Rating fiel von soliden 0,4 auf magere 0,2 Prozent zurück. Auf diesem schwachen Niveau befand sich im Anschluss auch eine Wiederholung von. Eine leichte Verbesserung der Gesamtzuschauerzahl auf 2,38 Millionen half da nicht viel. Nurstand für CBS in der Primetime mit 0,3 Prozent bei den Jungen und 2,68 Millionen Fernsehenden passabel da. Wie üblich sicherte sichbei NBC im Rerun durchschnittliche 0,3 Prozent beim werberelevanten Publikum. Insgesamt schalteten überschaubare 1,61 Millionen ein, nachdem sich diemit nur 1,17 Millionen Zuschauern und mageren 0,2 Prozent bei den Jungen bereits sehr schwer getan hatten.An diesem Sonntag lief es für die Serien-Wiederholungen von FOX nicht ganz so schlecht, wie in den vergangenen Wochen. Trotzdem waren Ratings und Zuschauerzahlen bestenfalls durchschnittlich.undsicherten akzeptable 0,3 Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen. Vor acht Tagen schaffte das lediglich Peter Griffin mit seiner Familie.musste sich indes mit mauen 0,2 Prozent abfinden und hatte mit 0,62 auch die niedrigste Gesamtreichweite des FOX-Abends. «Family Guy» fielen am späten Abend mit 0,92 Millionen die meisten Zuschauer zu. «Bob’s Burgers» und «Simpsons» kamen vorher auf 0,71 bzw. 0,81 Millionen Fernsehende. Alte Folgen vonundmussten sich bei CW mit 0,1 Prozent Rating bei den klassisch Umworbenen begnügen. Beide Serien erreichten weniger als eine Million Zuseher.