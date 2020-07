«Schlager, Stars & Sterne» katapultiert Das Erste nach vorne

Quotennews

Die Live-Schlagerparty aus Österreich hat Das Erste zum Tagessieg beim Gesamtpublikum verholfen. Das ZDF hat mit seinen Krimi-Wiederaufgüssen weniger Zuschauer erreicht.

Am Samstag hat Das Erste die Open-Air-Showübertragen, darin hat Florian Silbereisen Künstler wie Roland Kaiser und DJ Ötzi begrüßt. Die Quoten der Produktion, die gemeinsam mit dem ORF gestemmt wurde, können sich sehen lassen:Mit insgesamt 4,31 Millionen Zuschauern setzte sich die Schlager-Sause auf den ersten Platz beim Gesamtpublikum ab drei Jahren. Starke 19,7 Prozent betrug der dazugehörige Marktanteil. Auch bei den Jüngeren kamen die Acts gut an: Hier resultierten aus 0,42 Millionen Zusehern 8,1 Prozent Marktanteil.Diehat dem Ersten um 20 Uhr bereits tolle Ergebnisse beschert: 4,18 Millionen Zuschauer informierten sich über die aktuellen Ereignisse, 20,5 Prozent Marktanteil kamen so zustande. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen ebenso schöne 16,2 Prozent zu Buche. Dieunmittelbar nach der Seeparty mussten kleinere Brötchen backen, liefen angesichts von 2,23 Millionen Zusehern und 15,6 Prozent Marktanteil aber auch nicht schlecht bei Allen.Das ZDF zog in der Primetime den Kürzeren, schlechte Werte sehen dennoch anders aus. Eine-Wiederholung scheiterte knapp an der Vier-Millionenmarke und musste sich mit 3,99 Millionen Zusehern zufriedengeben.hatten danach noch 3,25 Millionen Menschen gesehen. 17,1 sowie 14,4 Prozent Marktanteil hatte das beim Gesamtpublikum zur Folge. Jeweils 5,7 Prozent gab es bei den 14- bis 49-Jährigen zu holen.