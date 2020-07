Bald ist es so weit: Pia Stutzenstein feiert ihren «Alarm für Cobra 11»-Einstand

TV-News

Im August geht’s los: RTL zeigt neue Folgen seines Dauerrenners «Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei».

Die Erwartungen sind hoch: RTL verspricht, dass die Actionseriein ihrer neuen Staffel einen neuen Look bekommt, dass die Charaktere facettenreicher werden und dass auch gesellschaftlich relevante Themen vorkommen. Zudem ist die Besetzung neu, bloß Erdoğan Atalay und Gizem Emre bleiben vom alten Cast bestehen. Wie das aussieht, lässt sich ab dem 20. August 2020 wöchentlich zur besten Sendezeit bei RTL erleben.Neu im Team sind dann Pia Stutzenstein als Vicky Reisinger (Polizeikommissarin), Patrick Kalupa (er spielt Roman Kramer, Leiter der Autobahnpolizei, der nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt), Nicolas Wolf als Max Tauber (Polizeikommissar) und Christopher Patten. Er spielt Marc Schaffrath, seines Zeichens Polizist in Dortmund mit dunkler Vergangenheit, – und der Ex-Freund von Vicky.Zur Einordnung: Schon im vergangenen Herbst sagte RTL-Redakteur Nico Grein über die Entscheidung, die Serie zu überarbeiten: "Es ist eine kontinuierliche Herausforderung, ein langjähriges Format immer wieder neu zu definieren und es stetig weiterzuentwickeln. Dieser Herausforderung haben wir uns in der aktuellen Staffel besonders gestellt. Das bedeutet leider auch, dass lieb gewonnene Figuren die Autobahnpolizei verlassen werden."