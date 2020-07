ZDF/ORF drehen siebten «Die Toten von Salzburg»-Film, Sat.1 zeigt neue Scripted Reality über Vermisstenfahnder

TV-News

Kriminalistische Arbeit, mit zwei völlig verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkten und inszenatorischen Ansätzen.

Weitere Infos «Die Toten von Salzburg» ist eine Koproduktion von ORF, ZDF und Satel Film (Produzent: Heinrich Ambrosch), mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, dem Land Salzburg und der Stadt Salzburg. Daniel Blum hat die Redaktion im ZDF. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 21. August 2020, ein Sendetermin steht noch nicht fest.

Klappe gefallen: In Salzburg und Umgebung entsteht derzeit ein weiterer Film der ZDF/ORF-Reihe. In der nunmehr siebten Episode mit dem Arbeitstitel "Chinagirl" werden Major Peter Palfinger (Florian Teichtmeister), Kriminalhauptkommissar Hubert Mur (Michael Fitz) und Palfingers Assistentin Irene Russmeyer (Fanny Krausz) mit dem Mord an einer Salzburger Fremdenführerin konfrontiert. Weitere Rollen spielen Erwin Steinhauer, Simon Hatzl, Natalie O'Hara, Nikolaus Barton und andere. Regie führt erneut Erhard Riedlsperger nach einem Drehbuch von Silvia Wohlmuth und Klaus Ortner.Eine ganz andere Programmfarbe wird ab dem 10. August 2020 in Sat.1 bedient, denn ab dann wird im Vorabendprogramm die Arbeit von Vermisstenfahndern gezeigt – in Form einer neuen Scripted Reality (alias Fake-Dokusoap). Im «Ruhrpottwache»-Ablegergeht es immer montags bis freitags um 17.30 Uhr um eine Spezialeinheit der Wache Duisburg Nord.Regionen, in denen die Sat.1-Regionalmagazine laufen, müssen sich erst einmal vertrösten. Produziert wird das Format von der filmpool entertainment GmbH. Mit Sandra Fromme, Bora Aksu, Hannah Heldt, Can Yildiz und Vincent Berger wurden bereits bekannte Scripted-Reality-Gesichter für die Sendung versammelt.