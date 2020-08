EverythingApplePro  Apple-Fanatiker mit verrückten Smartphone-Tests

Schwerpunkt

Mit seinen Videos und verrückten Tests erreicht er mehrere Millionen Menschen im Internet. EverythingApplePro ist einer der erfolgreichsten Technik-YouTuber der Welt.

EverythingApplePro seit 2009 auf YouTube

8,03 Millionen Abonnenten

505.000 Abonnenten (Plattform: Instagram)

1,96 Milliarden Aufrufe (YouTube Gesamt)

Stand: 10.03.2020

EverythingApplePro, bürgerlich Filip Koroy, ist ein US-amerikanischer YouTuber. Er wurde im Juni 1994 in der Ukraine geboren. Auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht Koroy mehrmals pro Woche Videos, welche zum Wissenschaft & Technik Bereich gehören. So testet er für seine Zuschauer unter anderem die neuesten Smartphones, Kopfhörer und Computer vieler bekannter Marken. Zu diesen gehören vor allem Apple und Samsung. Außerdem geht er auf die aktuellen Gerüchte beziehungsweise Leaks von neuen Geräten ein. Ebenfalls veröffentlicht er neben seinen Tests auch Unboxings und Reviews zu den getesteten Geräten. Dabei stellt er die einzelnen Produkte detailliert vor und vergleicht diese mit denen der Konkurrenz. Seine Videos werden von vielen technikbegeisterten Menschen gesehen und erreichen regelmäßig mehrere Millionen Aufrufe. Darüber hinaus ist EverythingApplePro neben YouTubern, wie Marques Brownlee und Unbox Therapy, einer der einflussreichsten Technik-YouTuber der Welt. Aus diesem Grund wird er auch regelmäßig zu großen Events von beispielsweise Apple und Samsung eingeladen, bei denen die neuesten Produkte vorgestellt werden. Auf seine Meinung zu den verschiedenen Produkten legen viele Menschen einen großen Wert.Filip Koroy erstellte am 27. Januar 2009 seinen YouTube-Kanal. Bereits einen Tag nach der Gründung veröffentlichte der 25-Jährige sein erstes Video. In den nächsten Jahren ging er in seinen Videos auf Tipps und Tricks zu verschiedenen iPhone Modellen und deren Software ein. Ebenfalls handelten einige Clips vom sogenannten „Jailbreak“, mit dem man die Nutzungsbeschränkungen des Smartphones deaktivieren kann. Ab 2012 ging Koroy auch zunehmend auf neue Produkte ein und bewertete diese. Bis zum 5. April 2013 hatte Koroy nie sein Gesicht gezeigt, doch an diesem Tag veröffentlichte er das Video „Who Is EverythingApplePro? A Brief History :]“. In diesem zeigte er den Zuschauern sein Gesicht und stellte sich das erste Mal richtig vor. 2015 erreichte Koroy seinen ersten richtigen Hype. In diesem Jahr bekam er mehr als 500.000 neue Abonnenten dazu. Dadurch knackte er im November schließlich die eine Million-Abonnenten-Marke. Im selben Jahr startete EverythingApplePro die Smartphones unter verrückten Bedingungen zu testen. Diese Tests machten den Youtuber berühmt und zählen bis heute zu einem seiner Markenzeichen. Er zündet die Handys an, lässt sie aus mehreren Metern Höhe fallen, friert sie ein, verbiegt sie und macht vieles mehr. Einmal benutzte Koroy sogar mehrere iPhones als Golfschläger. Seit längerer Zeit führt der YouTuber auch einen sogenannten Drop-Test durch, bei dem er bis zu 12 Handyhüllen testet und dazu die Smartphones zusammen mit der Hülle aus einer Höhe von etwa 15 Metern fallen lässt. Zudem hat er in den Jahren 2015 und 2016 in zwei verschiedenen Videos getestet, wie viele iPhones beziehungsweise Samsung Galaxy-Handys man braucht, um einen Schuss aus einem Maschinengewehr zu stoppen. Im März 2019 erreichte Koroy mit seinem Kanal bereits sieben Millionen Abonnenten.EverythingApplePro lädt regelmäßig sehr exakte und gute Videos hoch, welche meistens sehr genaue sowie wichtige Informationen beinhalten. Allerdings passierte ihm im Juni 2018 ein Fehler. Dort veröffentlichte er ein Video, in dem er auf Leaks der kommenden iPhone-Modelle einging. Allerdings war die Quelle, welche er für das Video verwendete, ein Fake und erhielt falsche Informationen. Einen Tag nach der Veröffentlichung löschte er das Video und lud ein neues hoch, in welchem er sich mehrmals für seinen Fehler entschuldigte und im Anschluss richtige Informationen bekannt gab. Seine Fans verstanden den Irrtum und nahmen seine Entschuldigung an. Ihm wurde mehrmals zugesprochen, dass solche Fehler mal passieren können und er sich nicht dafür schämen sollte. Seitdem ist ihm so etwas nicht mehr passiert und Koroy erreicht immer noch regelmäßig mehrere Millionen Menschen pro Monat. Seine Leaks zu den neuesten Smartphone-Geräten werden weiterhin von seinen Zuschauern mit Spannung erwartet.