Nitro 20/21: Starke Frauen, mehr Durchblick und echte «Nitronauten»

TV-News

Natürlich kommt beim Männersender in der kommenden Saison auch der Sport nicht zu kurz.

Seinem Motto treu bleiben und kerniges Factual zeigen möchte der Männersender Nitro auch in der anstehenden Fernsehsaison. Am Montag wurde bekannt, dass der Sender dafür zahlreiche neue Produktionen in der Pipeline hat. Den ‚Wissensblock‘ am Samstagmittag möchte der Sender mit dem Formatstärken. Darin taucht Nitro in unterschiedlichste Themengebiete ein, klärt Fragen des Alltags und bereitet hochkomplexe Sachverhalte so auf, dass jeder etwas lernen kann. Die Devise: Durchblick statt Halbwissen! Und Auch in der neuen Wissensshowverspricht der Privatsender „Antworten auf faszinierende Fragen – und jede Menge Experimente. Hier wird geschraubt, geflext und gezündet bis kein Arzt mehr kommen will.“Während die Dokureihenundfortgesetzt werden, kommt ein neues Format hinzu, das offenbar Kabel Eins Konkurrenz machen soll. Auch dort sind – unter anderem am Sonntagabend – starke Frauen zu sehen. Die neue Dokureihezeigt starke Frauen, die auf gigantischen Maschinen schuften. Ob Radlader, Raupe oder Muldenkipper – kein Fahrzeug ist ihnen zu groß, keine Baustelle zu dreckig, keine Aufgabe zu schwer. Die taffen Ladys leben die schönsten Baggerträume! Immer sitzt ihnen die Zeit im Nacken, doch die Frauen lieben ihre aufwühlenden Jobs und geben täglich alles im Führerhaus.Im Bereich US-Serie verstärkt sich Nitro mit der Neuauflage von, während man im Sport auf Bewährtes setzt. Noch bis Sommer 2021 zeigt man am Montagabend Bundesliga-Highlights, man bleibt weiterhin bei der UEFA Europa League am Ball und plant eine Live-Übertragung des ADAC Total 24h-Rennens. Von Start bis Ziel zeigt der Männersender über 25 Stunden am Stück Nonstop-Live-Rennaction.