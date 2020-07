«Fixer Upper»: Morgens ein Hit, abends eher ein Flop

Quotennews

sixx hat mit dem vom HGTV stammenden Format einen schönen Quotenerfolg am Morgen gelandet, in der Primetime sah das etwas anders aus. Nitro punktete derweil mit «Captain Future».

Das HGTV-Formatist für sixx ein schöner Quotenerfolg – zumindest im Morgenprogramm. Denn dort holte die Show rund ums schöne Eigenheim nach 7 Uhr Zielgruppen-Werte in Höhe von 4,2, 4,7, 5,4 und schlussendlich 6,1 Prozent – letztere Quote liegt rund viereinhalb Prozentpunkte über dem derzeitigen Schnitt des Frauensenders. Bis zu 170.000 Zuseher ab drei Jahren waren in den frühen Morgenstunden dabei.In der Primetime ist das Konzept dann nicht mehr ganz aufgegangen: Die erste Folge verzeichnete um 20.15 Uhr nur magere 0,9 Prozent bei den Umworbenen, 110.000 Zuschauer sahen insgesamt zu. Danach waren 1,2 Prozent drin bei 140.000 Zuschauern. Erst mit der dritten Ausgabe ging es auf akzeptable 1,7 Prozent hoch, die Gesamt-Zuschauerzahl besserte sich auf 190.000.Auch Nitro hatte einen morgendlichen Quotenhit zu bieten: Dort wurde ab 7.45 Uhr die japanische Kult-Trickserieherausgekramt. Zwischen 80.000 und 120.000 Zuschauer wurden damit erreicht, in der Zielgruppe waren zunächst 3,1 Prozent Marktanteil möglich und im weiteren Verlauf bis zu 5,6 Prozent.