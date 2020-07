RTL begeistert mit den erfolgreichsten 90er-Hits vor allem die jüngeren Zuschauer

Quotennews

Sat.1 erzielte mit «Reingelegt» keinen großen Erfolg, «Genial daneben» sorgte jedoch für die beste Quote seit knapp einem Jahr.



RTL strahlte am Freitagabendunter der Moderation von Oliver Geissen aus. Der Sender bewegte 1,83 Millionen Zuschauer zum Einschalten und kam damit auf einen soliden Marktanteil von 8,3 Prozent. Bei der Erstausstrahlung im Januar 2019 sah es mit 8,4 Prozent recht ähnlich aus, das Publikum war jedoch mit 2,25 Millionen Interessierten deutlich größer gewesen. Diesen Freitag war die Zielgruppe mit 0,98 Millionen Fernsehenden vertreten und es wurden ausgezeichnete 17,3 Prozent eingefahren. 1,33 Millionen jüngere Menschen schauten Anfang 2019 zu, erreichten allerdings etwas schwächere 16,4 Prozent.Zudem war die Ausgabe deutlich erfolgreicher als das Format der Vorwoche, bei dem die erfolgreichsten Sommerhits vorgestellt wurden. Am 10. Juli saßen 1,73 Millionen Fernsehzuschauer vor dem Bildschirm und sorgten für eine Sehbeteiligung von 7,8 Prozent. Außerdem waren 0,83 Millionen Werberelevante mit von der Partie und erzielten gute 14,2 Prozent – über drei Prozentpunkte weniger als diese Woche.Sat.1 versuchte sein Glück hingegen mit der Show. 1,28 Millionen Begeisterte schalteten ein, erreichten allerdings nur unterdurchschnittliche 5,0 Prozent. Die 0,49 Millionen Umworbenen brachten es immerhin auf gute 8,0 Prozent. Ab 22.20 Uhr knacktemit 1,03 Millionen Fernsehenden die eine Millionen-Zuschauer-Marke. Die soliden 5,1 Prozent Marktanteil bedeuteten am Freitagabend die beste Quote seit August 2019. In der Woche zuvor hatte die Zielgruppe einen Bestwert erreicht und auch diesmal waren die 0,42 Millionen Umworbenen mit 7,5 Prozent recht gut dabei.