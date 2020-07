«30 Rock»: Reunion-Special mit soliden Quoten

US-Quoten

Das einmalige Special von «30 Rock» hat für gute Werte in der Zielgruppe gesorgt . Alles, was danach bei NBC kam, ging allerdings gnadenlos unter.

Einmalig hat NBC seine Meta-Serieam Donnerstag zurückgebracht, die Quoten in der Zielgruppe fielen solide aus: 0,4 Prozent standen als Rating um 20 Uhr zu Buche, damit lagen Tina Fey und Co. bei den Umworbenen auf Platz 2 – auf Augenhöhe mit. Die ABC-Gameshowsundsicherten sich mit je 0,5 Prozent den Sieg bei den 18- bis 49-Jährigen.Doch zurück zu «30 Rock»: Insgesamt wurde das einstündige Special von 2,49 Millionen Menschen gesehen, hier bestand also durchaus Luft nach oben. Allerdings war das schon die beste Reichweite der Primetime für NBC, danach ging es rapide bergab.erreichte zwischenzeitlich nicht mal mehr eine Million Zuseher im Re-Run, auf 0,88 Millionen krachte die Zuschauerzahl. Nach 21 Uhr waren nur noch 0,2 Prozent als Zielgruppen-Rating drin.Bei The CW ist die neue Realityshowmit miesen 0,1 Prozent im Rating gestartet, mehr als 0,52 Millionen Zuschauer waren nicht dabei. Bei FOX verbuchte diezeitgleich 0,3 Prozent, 1,39 Millionen Zuschauer waren hier dabei.bestätigte danach die schlechte Performance der Vorwochen und landete bei bloß 0,2 Prozent und 0,98 Millionen Zuschauern.