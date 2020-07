Diego Boneta wird «Brujo»

US-Fernsehen

Der Star aus «Scream Queens» und «Pretty Little Liars» ist in einer neuen HBO Max-Serie zu sehen.

Diego Boneta hat sich für die Hauptrolle einer neuen Miniserie von HBO Max entschieden, die den Titel «Brujo» trägt. Die Serie, die von der HBO Max-Schwester Legendary Television stammt, wird sowohl in englischer als auch in spanischer Sprache produziert. Das Format ist inspiriert von der wahren Geschichte des berüchtigten Adolfo Constanzo und der Macht, die er erlangte, als seine Akte der dunklen Magie ans Licht kam.Boneta wird neben der Hauptrolle auch als ausführender Produzent fungieren. Für Netflix machte er schon «Luis Miguel: La Serie». Bei dem neuen Projekt wird Daniel Krauze als Autor fungieren, Humberto Hinojosa wird Regie führen und Pablo Garcia das Projekt produzieren. Diego Boneta spielte schon bei «Scream Queens» und «Pretty Little Liars» mit, außerdem ist er eine der wichtigsten Figuren der neuen Apple-Serie «Gato Negro».Mit «Brujo» brachte Legendary Television bereits das zweite Projekt bei HBO Max unter. Die Produktionsschmiede verfilmt auch die Serie «Dune: The Sisterhood», ein Spin-Off des bevorstehenden Neustarts von «Dune». Das Unternehmen macht auch «Carnival Row» für Amazon und «Lost in Space» für Netflix