HBO entwickelt Quinn Colson-Drama

US-Fernsehen

Das neue Drama um einen ehemaligen Ranger hat zehn Romane als Vorlage.

Der Pay-TV-Sender Home Box Office (HBO) macht aus den Quinn-Colson-Romanen von Ace Atkins eine neue Fernsehserie. In den Büchern steht ein ehemaliger Army Ranger im Mittelpunkt, der in seine Heimat im ländlichen Nordosten von Mississippi zurückkehrt. Dort angekommen stellt er fest, dass seine Heimat von Korruption, Drogen und Gewalt dominiert wird.Die Buch-Reihe besteht derzeit aus zehn Romanen. Nach dem Tod von Robert B. Parker übernahm Atkins auch die Buchreihe um Spenser des Autors. Seit Jahren bringt Atkins ein bis zwei neue Romane auf den Markt. Mit Buchprojekte hat HBO bislang gute Erfahrungen gemacht, denn unter anderem lief «Game of Thrones» mehr als prächtig.Aber auch eine Vielzahl anderer Formate basiert auf Literaturvorlagen. Das sind unter anderem «Big Little Lies», «Sharp Objects», «The Leftovers» und «True Blood». Vor wenigen Tagen kündigte HBO auch eine neue Adaption von Ingmar Bergmans «Szenen einer Ehe» an, die Miniserie ist mit Michelle Williams und Oscar Isaac besetzt.