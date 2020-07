Sehr solider Start für neues ProSieben-Format «Die! Herz! Schlag! Show!»

Quotennews

Die Produktion holte die zweitbesten Primetime-Quoten in der Zielgruppe.

Mehr zum Thema Was «Die! Herz! Schlag! Show!» aber in jedem Fall zu bieten hat, ist ein sehr schönes, sich vom Showalltag abhebendes Bühnenbild in Rummeloptik (inklusive funktionierendem Karussell) sowie ein dazu passendes, edel-modernes On-Air-Design. Mit seinem Kontrast aus Neon-Blau und Neon-Pink vor der anderweitig dunkleren Ästhetik der Show setzen die Bildeinblendungen ansprechende Akzente.

Mehr zur neuen Show in Sidney Scherings TV-Kritik. Hier entlang!

Das war eine echte Programmüberraschung. In den vergangenen Jahren gehörte der ProSieben-Montag, auch bekannt alsstets amerikanischen Sitcom-Formaten - «The Big Bang Theory» ist hier ein gutes Beispiel. Doch die Kult-Sitcom aus der Feder von Chuck Lorre wird mittlerweile nicht mehr produziert, Wiederholungen holen nur noch passable Quoten. Der Ableger «Young Sheldon» erreicht die Bestwerte nicht, auch «Die Simpsons» schwächelten zuletzt, sodass der Münchner Privatsender in diesem Sommer nun sein Angebot an eigenproduziertem Unterhaltungsfernsehen massiv ausbaut. Das heißt: Steven Gätjen ist jetzt montags mit dem neuen Formatzu sehen.Die Premierenfolge kam nun ab 20.15 Uhr auf 11,3 Prozent Marktanteil und lag somit recht souverän oberhalb der eigentlich üblichen Sendernorm. 0,75 Millionen 14- bis 49-Jährigen schalteten das etwas über zweistündige Format ein. Die Show war somit das zweitpopulärste Primetimeformat in dieser Altersklasse, nur RTL war noch stärker unterwegs. Insgesamt kam die Steven-Gätjen-Sendung auf 1,36 Millionen Fans.Ab 22.35 Uhr wiederholte ProSieben dann ein altes Joko-und-Klaas-Showformat.erreichte durchschnittlich noch rund 425.000 Zuschauer ab drei Jahren. Die einstige Primetimeproduktion blieb bis 2.15 Uhr im Programm des Privatsenders. Bei den klassisch Umworbenen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren kam das Format auf genau zehn Prozent Marktanteil.