Kino-Ergebnisse: Deutschland behält Platz eins

Einspielergebnisse

Auch in dieser Woche war ein deutscher Film ganz vorne. Die wirklich großen Namen fehlen aber noch.

Stück für Stück kehrt in Deutschlands Kinos wieder etwas mehr Normalität ein. Aber man muss sich nichts vormachen: Weil die Coronakrise speziell in den USA nicht unter Kontrolle ist, fehlen weiterhin die großen Kinostarts. Deshalb war auch am vergangenen Wochenende – wie durchgehend seit März – in den deutschen Kinocharts ein deutscher Titel auf Platz eins der deutschen Charts:setzte etwa 225.000 Euro um und lag somit vor. Dieser spielte etwa 180.000 Euro in die Kinokassen. Mit Neustartfolgte ein weiterer Film für eine junge Zielgruppe auf dem dritten Rang – rund 150.000 Euro spielte dieser am zurückliegenden Wochenende ein.In den USA liegt die Kinobranche weiterhin brach. Überhaupt nur vier unterschiedliche Filme wurden gezeigt, auf Fang vier lag in Nordamerika der völlig unbekannte Streifenmit gerade einmal rund 11.000 US-Dollar Einspielergebnis. Die Spitzenposition nahm derweilin seiner zweiten Woche ein; gezeigt in rund 126 geöffneten Kinohäusern kam dieser auf rund 236.000 US-Dollar Einspielergebnis.Die Zahl der gezeigten Filme geht in den USA seit Kurzem wieder zurück – am vergangenen Wochenende liefen so wenige unterschiedliche Streifen wie seit Anfang Mai 2020 nicht.