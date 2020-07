Wenn Andy Borg auftrumpft

3 Quotengeheimnisse

Welche Quoten standen in den vergangenen Tagen nicht allzu sehr im Rampenlicht? Wir zeigen drei echte Quotengeheimnisse.

Der Sonntagabend gehört Nitro, aber nicht nur

«8 Tage», immerhin mehr als acht Zuschauer

Quotenkönig Borg

Am Sonntagabend sehen die Deutschen gerne Krimis. Sieben bis acht Millionen Menschen entscheiden sich Woche für Woche für einen neuen «Tatort», selbst als vergangene Woche ein gar nicht so alter Fall aus Dortmund im Rerun lief, waren fast fünfeinhalb Millionen Leute dabei. Stark unterwegs ist an diesem Abend aber auch immer der zur RTL-Gruppe gehörende Männersender Nitro. Den ganzen Abend über ermitteln dort die verschiedenen-Teams. Bis zu 4,7 Prozent Marktanteil brachte das Nitro am zurückliegenden Sonntag ein (22.35-Uhr-Folge aus Las Vegas). Die Reichweite im Gesamtmarkt lag hier bei 0,67 Millionen. Die Ermittler aus New York kamen ab kurz nach 21 Uhr übrigens sogar auf wunderbare 0,74 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und Zielgruppen-Quoten in Höhe von 2,7 Prozent. Aber auch Sat.1 Gold hatte am Sonntagabend einen Lauf – hier liefen alte-Episoden. Maximal schalteten 410.000 Menschen ab drei Jahren ein, am späteren Abend kletterten die Zielgruppen-Quoten sogar auf etwas mehr als fünf Prozent.Kein Hit im linearen Fernsehen war die am zurückliegenden Wochenende gezeigte Seriebei ihrer Free-TV-Premiere. ZDFneo zeigte die Produktion von NeueSuper im Auftrag von Sky. Die Auftaktfolge kam am Freitagabend vergangene Woche auf rund 0,26 Millionen Zusehende. Im Laufe des Abends und der Nacht sank die Reichweite im Gesamtmarkt auf teils noch 0,12 Millionen. Die Quoten im Gesamtmarkt lagen mit zwischen 1,4 und 1,9 Prozent klar unterhalb der Sendernorm.Schlager boomt – nicht nur dann, wenn Shows dieser Programmfarbe bei den ganz großen Sendern laufen. Vergangenen Samstag zeigte der SWR zur Primetime den- ab 20.15 Uhr schalteten 1,40 Millionen Menschen ein. Somit hatte der SWR höhere Gesamtreichweiten als Sat.1 RTLZWEI oder Kabel Eins. Zudem lag man nur um 0,03 Millionen Zuschauer unterhalb der RTL-Werte. Die Gesamtquote der SWR-Sendung lag bei fünfeinhalb Prozent.