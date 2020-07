ZDF holt Tagessieg mit «Ein Fall für zwei»

Quotennews

Damit gehörte die Krimiserie am Freitagabend zu einem der drei Formaten, die es auf mehr als vier Millionen Zuschauer brachten.

Eine alte Folge der Krimiseriehat dem ZDF am Freitagabend den Tagessieg beschert. Ab 20.15 Uhr verfolgten eine erstmals vor vier Jahren ausgestrahlte Episode 4,31 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was für den Mainzer Sender mit einem starken Marktanteil von 16,3 Prozent bei allen einherging. Beim jungen Publikum lief es für den 60-minütigen Krimi mit sechs Prozent noch solide. Eine Folge vonverlor nach 21.15 Uhr zwar leicht auf 4,23 Millionen Interessenten und 15,9 Prozent am Gesamtmarkt, wusste sich beim jungen Publikum aber auf überdurchschnittliche 6,8 Prozent zu steigern.Übrigens: Neben den beiden Primetime-Krimis im ZDF gelang es am Freitagabend nur der Hauptausgabe der, mehr als vier Millionen Zuschauer anzusprechen. Genau genommen verfolgten die Nachrichten im Ersten um 20 Uhr 4,26 Millionen Zuschauer und machten sie damit zur zweitmeistgesehenen Sendung am Freitag. Die Marktanteile kletterten in der Folge auf starke 17 Prozent bei allen und weit überdurchschnittliche 13,2 Prozent beim jungen Publikum. In der Primetime selbst sicherte sich Das Erste schließlich nur noch ordentliche Werte:erreichte zur besten Sendezeit 3,16 Millionen Zuschauer und solide 11,9 Prozent bei allen.Aber noch einmal zurück ins ZDF , wo gegen 22.30 Uhr im Rahmen vonein weiterer „spektakulärer Kriminalfall“ aufgerollt und erzählt wurde. Auf dem Sendeplatz der «heute-show» interessierte dies allerdings nur 1,79 Millionen Zuschauer, was für das ZDF mit unterdurchschnittlichen 9,1 Prozent am Gesamtmarkt einherging. Vergangene Woche hatte es mit 9,4 Prozent noch etwas besser ausgesehen. Immerhin: Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Quote für die 45-minütige Sendung mit 6,3 Prozent knapp oberhalb des Senderschnitts.