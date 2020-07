Laura und der Wendler sollen erst im Herbst bei RTL heiraten

TV-News

Wegen der Corona-Pandemie können sich die beiden nicht wie ursprünglich geplant im August das Ja-Wort geben. RTL möchte die kirchliche Trauung trotz des späteren Zeitpunkts live zeigen.



Eigentlich wollte RTL in diesem Jahr viele Live-Events ausstrahlen, doch vor allem die Corona-Krise hat die ambitioniertesten Projekte des Kölner Privatsenders bislang verhindert. Um die vor einem Jahr angekündigte Herz-Operation ist es ruhig geworden, «Die Passion» wurde kurz vor Ostern wegen der Corona-Pandemie abgesagt und auch der «Domino Day» wird wegen der Virus-Krise auf 2021 verschoben (wir berichteten ). Als nächstes Live-Event trifft es nun auch die Hochzeit von Laura Müller (bürgerlich inzwischen Norberg) und Michael Wendler. Ihre kirchliche Trauung, die laut Medienberichten für den 2. August geplant war und live bei RTL zu sehen sein sollte, muss verschoben werden.Wie RTL am Freitag gegenüberbestätigte, wird die Trauung „soweit es die Situation um das Corona-Virus zulässt“ erst im Herbst stattfinden - soll aber auch dann live übertragen werden. Weitere Details stünden derzeit noch nicht fest. Ob das Paar dieses Jahr tatsächlich wie geplant in Las Vegas heiraten kann oder doch auf einen anderen Ort ausweichen muss, sei lautebenfalls nicht geklärt. Fakt ist, dass die Zahl der Corona-Infektionen in den USA zuletzt rapide angestiegen ist.Wer trotzdem nicht auf den Wendler und Laura verzichten möchte, kann sich in Vorbereitung auf die Trauung schon mal bei TV Now bedienen. Der Streamingdienst zeigt aktuell die Doku-soap hier geht's zu unserer inhaltlichen Kritik). Für alle, die kein Abo haben, strahlt VOX die Folgen in anders geschnittener Fassung noch einmal aus. Die nächsten Bilder von Laura und dem Wendler sind schon am Montag ab 20.15 Uhr zu sehen.