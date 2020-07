Die «Filmgorillas» fahren Quoten-Achterbahn

Quotennews

Der Nachfolger von Gätjens ZDF-Kinomagazin macht bei den Jüngeren große Quotenschwankungen durch.

Die wöchentliche ZDF-Ausgabe des Kinomagazinsmuss sich quotentechnisch noch einpendeln. Mit sehr guten Quoten bei den 14- bis 49-Jährigen gestartet, verlor das Format zunächst an Zugkraft und holte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischenzeitlich unterdurchschnittliche Zahlen bei den Jüngeren. Am 26. Juni derweil verbesserte sich das Format, in dem sich Steven Gätjen, Maria Ehrich sowie Silke & Daniel Schrökert mit ihren Filmgedanken abwechseln, auf gute 6,3 Prozent.Vergangene Woche waren dann sogar sehr starke 9,8 Prozent Marktanteil drin – diese Woche wiederum wurden ab 0.40 Uhr nur gute 6,2 Prozent Marktanteil erreicht. Die Reichweite belief sich auf 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährige, womit die Reichweite der Vorwoche dezent unterboten wurde. Denn in der Nacht vom 2. auf den 3. Juli kam «Filmgorillas» ab 1.10 Uhr auf 0,16 Millionen Jüngere.Insgesamt schauten sich 0,61 Millionen Menschen die neuste TV-Ausgabe von «Filmgorillas» an. Das brachte der Sendung, die auch einen eigenen YouTube-Kanal hat, magere 8,1 Prozent Marktanteil ein. Einkam ab 0.35 Uhr auf akzeptable 12,5 Prozent insgesamt und sehr tolle 8,2 Prozent bei den Jüngeren.