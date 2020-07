«Grill den Henssler»: Herd an ab August

TV-News

Los geht es mit einem weiteren Special und dem Duell Mälzer gegen Henssler. Wir listen auf, welche Promis in den fünf danach folgenden Ausgaben mit kocht.

Der Kölner Sender VOX packt für die Sonntage im August frische TV-Ware aus. Insgesamt stehen sechs neue Folgen der XL-Primetimeshowan. Los geht es am Sonntag, 2. August um 20.15 Uhr mit einem Special, in dem sich Steffen Henssler und Tim Mälzer gegenüberstehen. Während Tim Mälzer vor zwei Jahren gegen Steffen Henssler verlor, musste sich Henssler in diesem Jahr bei «Kitchen Impossible» geschlagen geben. Folgt nun der nächste „Heimsieg“?Ab dem 9. August laufen dann fünf reguläre Folgen. Wer kocht mit?Folge eins: Chris Tall, Motsi Mabuse, André Dietz. Koch-Coach: Sascha Stemberg‘Folge zwei: LEA, Annie Hoffmann, MoTrip. Koch-Coach: Ali GüngörmüsFolge drei: Nicolas Puschmann, Vanessa Mai, Markus Krebs. Koch-Coach: Yannic StockhausenFolge vier: Martin Rütter, Detlef Steves, Dagi Bee. Koch-Coach: Frank BuchholzStaffelfinale am 6. September: Sarah Lombardi, Jorge González, Hardy Krüger Jr.. Koch-Coach: Christian LohseInteressant könnte die reguläre Folge zwei werden, hier ist die ehemalige Moderatorin der Sendung, Annie Hoffmann, zu sehen. Inzwischen moderiert Laura Wontorra das VOX-Format. Das Jury-Trio Reiner Calmund, Mirja Boes und Christian Rach ist auch in den neuen Sommerfolgen mit dabei. Auf TV Now stehen die Sendungen jeweils drei Tage vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung. Was passiert in der Sendung nochmal ganz genau? Stars kochen gegen den TV-Koch. Während die Stars in jeder Folge Unterstützung von den Koch-Coaches bekommen, ist Steffen Henssler auf sich allein gestellt. Und nur, wer es schafft, die anspruchsvolle Jury von seinem Gericht zu überzeugen, hat die Chance auf ein Preisgeld für den guten Zweck. Durch das Geschehen am Herd führt Moderatorin Laura Wontorra - sie fühlt nicht nur Steffen Henssler, sondern auch den prominenten Hobby-Köchen auf den Zahn.