Am späten Abend: ZDFneo zeigt neue Folgen «Art of Crime»

TV-News

Kriminalität in der Welt des Kunsthandels und der Kunsthistorik: ZDFneo setzt «Art of Crime» endlich fort.

Es muss nicht immer Mord im Mittelpunkt eines Krimis stehen: Die französische Krimiseriedreht sich primär um Kunstkriminalität. Vor zwei Jahren zeigte ZDFneo die erste Staffel der Serie rund um Kunsthistorikerin Florence Chassagne (Eléonore Gosset), den Pariser Kommissar Antoine Verlay (Nicolas Gob) und Kommandant Pardo (Benjamin Egner), ab Ende August reicht ZDFneo endlich die zweite Staffel nach.Offenbar war ZDFneo aber nicht allzu glücklich mit den Quoten der ersten Staffel: Lief die noch wöchentlich ab 21.45 Uhr in Doppelfolgen, wird Runde zwei komplett am Stück versendet. Los geht es am Freitagabend, den 21. August 2020, um 23.35 Uhr. Die sechs Episoden drehen sich unter anderem um Kunstdiebstahl, mysteriöse Hinweise auf ein verschollenes Gemälde von Bosch und … um Mord an Personen aus der Kunstszene. So ganz ohne Mord geht’s im Krimigenre dann halt doch nicht.Chris Briant, Elsa Bennett und Emmanuel Douce führten Regie. Angèla Herry-Leclerc und Pierre-Yyes Mora verfassten die Drehbücher. Wer sich auf den französischen Kunstkrimi einstimmen will, wird vielleicht am 15. August 2020 auf ZDFinfo fündig, dann zeigt der Wissenssender nämlich mehrere Paris-Dokumentationen am Stück. Los geht es um 17.15 Uhr mit, gefolgt von(ab 18 Uhr),(ab 18.45 Uhr) und(ab 19.30 Uhr).