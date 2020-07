Unsere Quotengeheimnisse  die Flop-Ausgabe

3 Quotengeheimnisse

Welche Formate funktionierten in den vergangenen Tagen wirklich überhaupt nicht?

Helikopter-Absturz

Anime-Flop am Vorabend

Herr Richter, bitte auf die Quotenstrafbank!

Der Münchner Free-TV-Sender ProSiebenMaxx, der sein Programm besonderes auf die Bedürfnisse von werberelevanten Männern ausgerichtet hat und damit im Schnitt 1,6 Prozent Marktanteil einfährt, landete in der Nacht auf den Montag einen rechten Flop. Zu sehen war in den Minuten nach Mitternacht die Doku-Reihe. Doch die Bilder interessierten kaum. Ab 1.09 Uhr kam eine Folge auf rund 10.000 Zuschauer im Gesamtmarkt, zwei weitere Ausgaben danach erreichten maximal 20.000 Seher. Bei den wichtigen 14- bis 49-Jährigen schmierte die Produktion mit zwei Mal 0,0 und einmal 0,5 Prozent Marktanteil ab. Übrigens: Für die 0,5 Prozent Marktanteil reichten in der Nacht auf Montag gerade einmal rund 10.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren.sixx erlitt am Samstagvorabend heftigen Schiffbruch: Die Anime-Schiene kommt nicht in Fahrt. Zwei Folgen vonlandeten mit 0,2 und 0,1 Prozent Marktanteil meilenweit unterhalb der üblichen Sendernorm. Zu sehen waren diese um 19.20 und 19.45 Uhr. Insgesamt kam der Trickspaß auf schwache 10.000 Zuschauer. Recht schlecht schnitten im Vorfeld, also ab 18.25 Uhr, auch zwei Reruns der amerikanischen Sitcomab. Die Serie begeisterte 30.000 und 20.000 Menschen ab drei Jahren. Bei den klassisch Umworbenen landeten die Quoten mit 0,4 Prozent im tiefroten Bereich.Im Normalfall erfreuen sich die Courtshow-Wiederholungen bei Nitro großer Popularität am Morgen – und auch RTLplus fährt mit den Formaten starke Werte ein. Aber nicht immer läuft alles rund. Am Morgen des 3. Juli (ein Freitag) fuhr die einstige Constantin-Produktionim Programm des Männersenders Nitro schwache Werte ein. Die 5.40-Uhr-Folge etwa kam nicht über 0,3 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen hinaus. Der Senderschnitt liegt normalerweise bei knapp zwei Prozent. Ab 6.30 Uhr lag die ermittelte Quote dann nochmals bei 0,3 Prozent. Insgesamt wurden am frühen Morgen bei beiden Folgen rund 80.000 Zuschauer ermittelt.