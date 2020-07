«Titanic» wird von «Dschungelbuch»-Neuauflage überholt

Quotennews

James Camerons Megahit «Titanic» brachte Sat.1 weniger Erfolg als Jon Favreaus «Dschungelbuch»-Neuauflage am Sonntagabend für ProSieben generierte.

Die erfolgreichsten Filme weltweit «Avengers || Endgame» (2.797,8 Milliarden Dollar) «Avatar: Aufbruch nach Pandora» (2.789,7 Milliarden Dollar) «Titanic» (2.194,0 Milliarden Dollar) «Star Wars – Das Erwachen der Macht» (2.068,3 Milliarden Dollar) «Avengers | Infinity War» (2.048,3 Milliarden Dollar) Nicht inflationsbereinigt, Stand: 6. Juli 2020

Lange Zeit war es der erfolgreichste Film der Kinohistorie: James Camerons. Die Verquickung aus einer Standesgrenzen übergreifenden, verbotenen Liebe und einem auf wahren Begebenheiten basierenden Katastrophenfilm kam 1997 in die Kinos und wurde zu einem globalen Phänomen. Erst zwölf Jahre später wurde «Titanic» auf der globalen Kinohitliste überholt, in Deutschland ist «Titanic» mit über 18 Millionen verkauften Eintrittskarten weiterhin der zweiterfolgreichste Film der Geschichte – nur «Das Dschungelbuch» verkaufte mehr Karten (nämlich etwa neun Millionen mehr).Am Sonntagabend wiederholte Sat.1 den mit elf Academy Awards prämierten Kino-Megaerfolg. Bei den Umworbenen fand das großen Anklang: 0,68 Millionen Werberelevante führten ab 20.15 Uhr zu sehr guten 9,6 Prozent Marktanteil. Beim Gesamtpublikum dagegen musste sich Sat.1 mit mäßigen 4,8 Prozent Marktanteil begnügen. Die Reichweite lag bei 1,21 Millionen Interessenten.ProSieben versuchte es parallel dazu übrigens mit einem Remake von «Das Dschungelbuch»: Jon Favreausholte ab 20.15 Uhr 1,94 Millionen Interessenten zum Münchener Sender, darunter befanden sich 0,87 Millionen Umworbene. Das bedeutete für den effektlastigen Disney-Abenteuerfilm eine Sehbeteiligung in der Höhe von alles in allem starken 6,5 Prozent. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen standen wiederum sehr gute 10,5 Prozent Marktanteil auf der Rechnung.