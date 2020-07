Einstelliger Marktanteil: «Fernsehmomente» zünden nicht bei RTL

Quotennews

Trotz der XXL-Sendezeit war nicht viel zu holen für RTL mit den vermeintlich «größten Fernsehmomenten der Welt». Zu stark war das sportliche Gegenprogramm.

Quotenverlauf «Die größten Fernsehmomente der Welt» 2020 Januar: 1,70 Mio. / 9,6 %

März: 1,88 Mio. / 11,5 %

April: 1,97 Mio. / 10,7 % Zuschauer ab 3 J. / MA 14-49 J.

RTL hat versucht, dem DFB-Pokalfinale mit denParoli zu bieten – bis 1 Uhr nachts ging die TV-Schnipselshow. Wirklich geholfen hat aber auch die lange Sendezeit nicht:Mit nur 8,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war die Ausgabe von Samstag die bisher quotenschwächste der Reihe in diesem Jahr. Nur 0,49 Millionen Werberelevante waren dabei. 1,28 Millionen Zuschauer saßen insgesamt vor den TV-Geräten.Ebenfalls zu den Verlierern des Abends gehört VOX , wozur besten Sendezeit nicht über 5,5 Prozent Marktanteil hinaus kam. Bei RTLZWEI floppte die Dokumit 4,6 Prozent. Probleme hatte auch sixx , wobei mauen 1,0 Prozent hängen blieb. Mitfiel die Quote sogar auf bis zu 0,3 Prozent.