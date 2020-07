«Young Sheldon» gewinnt den Wiederholungs-Abend

US-Quoten

Etwas mehr als vier Millionen Zuschauer reichten dem jungen Sheldon Cooper schon für den Gesamtsieg aus.

Der Donnerstagabend war geprägt von Wiederholungen in den USA,war dabei am erfolgreichsten. CBS erreichte mit der Sitcom 4,22 Millionen Zuschauer. Das Rating in der Zielgruppe lag bei 0,5 Prozent – ABC lag gleichauf mit einer alten Ausgabe vonundschwankten nach 20.30 Uhr bei CBS zwischen 0,3 und 0,4 Prozent.NBC und The CW waren die einzigen Networks, die Erstausstrahlungen zeigten. Bei NBC waren die Zuschauerzahlen von(2,81 Millionen) und(1,88 Millionen) trotzdem keine Überflieger. Die Ratings bei den Umworbenen betrugen 0,4 bzw. 0,3 Prozent.The CW dümpelte mitundbei je 0,1 Prozent bei den Werberelevanten herum. 0,53 Millionen Zuschauer hatte die erste Serie, 0,46 Millionen die zweite.