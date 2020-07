VOD-Charts

Komplexe Figurenkonstellationen und umfangreiche Zusammenhänge: Die deutsche Mysteryserie «Dark» erobert die Chartspitze der meistgestreamten VOD-Inhalte.

Wer, wo, wann, wie und warum? Das sind die Fragen, die in den zurückliegenden Tagen zahlreiche Serienfans bewegt haben, denn die komplexe, sich auf zahlreichen erzählerischen Zeitebenen abspielende Serieging in ihre dritte und finale Runde. Im Fahrwasser des «Dark»-Staffelstarts eroberte die deutsche Netflix-Produktion die Nummer eins unserer wöchentlichen VOD-Charts. Laut Angaben des Marktforschungsunternehmens Goldmedia generierte «Dark» in den vergangenen sieben Tagen 10,4 Millionen Kontakte brutto. Somit verschaffte sie sich auch einen großen Abstand vor der Nummer zwei der Charts.Silber geht nämlich an. Die Thrillerserie erreichte 6,62 Millionen Menschen brutto, wohingegenmit 3,81 Millionen Bruttokontakten Bronze einfuhr. Auf dem vierten Rang wird es in unseren Streamingcharts nach all den Spannungsgeschichten erstmals leichtfüßig: Die Comedyserielockte brutto 3,20 Millionen Serienfans zum Streamingservice ihrer Wahl. Das Netflix-Original(alias «13 Reasons Why») schließt mit 2,80 Millionen an.Die hierzulande ebenfalls exklusiv bei Netflix beheimatete Teenieserie, die in der Vorwoche noch mit 4,80 Millionen Bruttokontakten die Pole Position einfuhr, landet in dieser Ausgabe unserer VOD-Charts wiederum mit 2,40 Millionen auf dem sechsten Platz. Zooey Deschanel und Co. folgen denkbar knapp mit(2,37 Mio.), während sich Seth MacFarlanesden achten Rang mitteilt. Beide Serien kamen auf jeweils 1,90 Millionen Interessenten brutto.rundet die Top Ten mit 1,88 Millionen ab.