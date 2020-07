Versteckte Kamera: Bavaria adaptiert «What The F***?!»

TV-News

Bavaria Entertainment sichert sich die Rechte an einer Show, in der Menschen ihren Liebsten freudige Überraschungen bescheren.

Ein Versteckte-Kamera-Konzept trifft auf Wunscherfüllung: Bavaria Entertainment sicherte sich die Lizenz an der TV-Show. Das von GoQuest Media aus Mumbai vertriebene Format dreht sich darum, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Hilfe der Showcrew und versteckten Kameras geliebten Menschen eine spektakuläre, freudige Überraschung bereiten. Die Sendung zeigt zudem, wie die Kandidatinnen und Kandidaten ihre sensationellen Auftritte proben und dabei neue Talente entwickeln."«What The F***?!» konzentriert sich auf die Freudigkeit der Überraschung und hilft den Kandidierenden dabei, über ihre eigenen Erwartungen hinauszuwachsen, um etwas wahrlich Erstaunliches zu erreichen", fasst GoQuest Media sein Konzept zusammen.Unsere niederländischen Nachbarn haben die Show bereits über den Äther geschickt, zudem wurde es nach Norwegen verkauft. Paula McHarg, Head of Europe & North America bei GoQuest Media kommentiert: "«What The F***?!» ist eine lustige Feel-Good-Sendung, wie wir sie alle derzeit gebrauchen können, und wir freuen uns riesig, diese optimistisch-ehrliche Show mit Bavaria Entertainment in den deutschsprachigen Raum zu bringen."